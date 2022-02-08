Девятиклассники Карелии пройдут итоговое собеседование

9 февраля девятиклассникам Карелии предстоит пройти итоговое собеседование по русскому языку. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

В итоговом испытании примут участие шесть тысяч школьников. Успешное прохождение собеседования является условием для допуска к ГИА.

В ходе собеседования дети продемонстрируют навыки чтения и пересказа текста и выполнят задания. Каждому ученику на собеседование отводится 15 минут. Собеседование оценивается в формате «зачет-незачет». Для получения зачета нужно набрать как минимум 10 баллов из 20. С результатами ребят ознакомят в школе.

Девятиклассникам, получившим 9 февраля незачет, не явившимся на итоговое собеседование по уважительным причинам, будет предоставлена дополнительная возможность участия в итоговом собеседовании - 9 марта и 16 мая. Фото pixabay.com/12019