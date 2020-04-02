Прокуратура помогла костомукшанину вернуть свою трудовую книжку

Муниципальное учреждение из Костомукши привлекли к ответственности: организация «затянула» с выдачей трудовой книжки бывшему работнику. Пострадавшему от бездействия работодателя пришлось обратиться в прокуратуру.

«Трудовая книжка работнику в день увольнения выдана не была, уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте работнику не направлялось»,

- уточнили в прокуратуре.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что кадровик муниципального учреждения был привлечен к дисциплинарной ответственности, а сам работодатель - к административной. Работникам карельских предприятий напомнили, что нормами Трудового кодекса предусмотрена материальная ответственность работодателя за непринятие своевременных мер к выдаче трудовой книжки.