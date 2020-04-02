Нетрезвый мужчина избил своего знакомого до смерти

Житель Питкяранты предстанет перед судом за убийство по неосторожности. 36-летний мужчина жестоко избил своего знакомого: от полученных потерпевший скончался, сообщает карельский Следком.

Уточняется, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного обвинения. У мужчин произошла перепалка, которая и закончилась трагедией.

Сейчас оперативники продолжают проводить следственные действия. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.