02 апреля 2020, 18:18
Нетрезвый мужчина избил своего знакомого до смерти
Теперь жителю Карелии грозит суровое наказание: санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы
Житель Питкяранты предстанет перед судом за убийство по неосторожности. 36-летний мужчина жестоко избил своего знакомого: от полученных потерпевший скончался, сообщает карельский Следком.
Уточняется, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного обвинения. У мужчин произошла перепалка, которая и закончилась трагедией.
Сейчас оперативники продолжают проводить следственные действия. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.