31 января 2025, 12:47
Происшествия

Прокуратура показала кадры с места смертельной аварии в Карелии

Вблизи деревни Мегрега столкнулись фура и легковой автомобиль, один человек не выжил

После аварии на трассе «Кола», унесшей жизнь одного человека, проверку организовала прокуратура Олонецкого района.

31 января около 08:20 вблизи деревни Мегрега столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Трагически оборвалась жизнь водителя легкового автомобиля.

Обстоятельства ДТП еще устанавливают. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. // фото и видео прокуратуры РК

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смертельная авария