31 января 2025, 12:47
Прокуратура показала кадры с места смертельной аварии в Карелии
Вблизи деревни Мегрега столкнулись фура и легковой автомобиль, один человек не выжил
После аварии на трассе «Кола», унесшей жизнь одного человека, проверку организовала прокуратура Олонецкого района.
31 января около 08:20 вблизи деревни Мегрега столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Трагически оборвалась жизнь водителя легкового автомобиля.
Обстоятельства ДТП еще устанавливают. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. // фото и видео прокуратуры РК