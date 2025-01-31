Прокуратура показала кадры с места смертельной аварии в Карелии

После аварии на трассе «Кола», унесшей жизнь одного человека, проверку организовала прокуратура Олонецкого района.

31 января около 08:20 вблизи деревни Мегрега столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Трагически оборвалась жизнь водителя легкового автомобиля.

Обстоятельства ДТП еще устанавливают. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. // фото и видео прокуратуры РК