Страшная авария с фурой в Карелии унесла жизнь одного человека

Автомобиль «Хендай» и фура столкнулись утром 31 января на трассе «Кола» в Олонецком районе.

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения, фура Scania также повреждена. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля.

Спасатели с помощью переносного инструмента с гидроприводом извлекли тело погибшего из иномарки.

Также спасатели отключили аккумуляторную батарею и организовали проезд других машин в месте страшной аварии. // фото отряда противопожарной службы по Олонецкому району