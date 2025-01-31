31 января 2025, 09:31
Страшная авария с фурой в Карелии унесла жизнь одного человека
Легковой автомобиль смяло сегодня утром после столкновения на федеральной трассе
Автомобиль «Хендай» и фура столкнулись утром 31 января на трассе «Кола» в Олонецком районе.
Легковой автомобиль получил серьезные повреждения, фура Scania также повреждена. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля.
Спасатели с помощью переносного инструмента с гидроприводом извлекли тело погибшего из иномарки.
Также спасатели отключили аккумуляторную батарею и организовали проезд других машин в месте страшной аварии. // фото отряда противопожарной службы по Олонецкому району