Мужчина упал замертво на рабочем месте в Петрозаводске

В Петрозаводске выясняются обстоятельства смерти сотрудника крупной энергетической компании. Об этом сообщает пресс-служба госинспекции труда Карелии.

По данным ведомства, 29 января заместитель главного инженера предприятия потерял сознание в коридоре офиса, расположенного в Петрозаводске. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти человека.

Специалисты намерены провести расследование и выяснить причины смерти горожанина. // Фото «Петрозаводск говорит»