Мошенники повторно обманули дедушку из Петрозаводска

Аферисты связались с 89-летним жителем Петрозаводска под видом специалистов Росфинмониторинга и рассказали о работе с бывшими жертвами мошенников. Незнакомцы говорили, что защищают людей от повторного обмана. Пенсионер, который ранее уже становился жертвой жуликов, поверил словам собеседника. Тот рассказал, что переводит деньги обманутых людей в «защищенный банк».

Пенсионер снимал свои накопления и переводил, куда скажут. Каждый раз он снимал по 300 тысяч, а деньги переводил с середины декабря и до конца января, рассказали в полиции.

Затем жулики сообщили пенсионеру о подготовке декларации и необходимости прийти к старшему следователю. Петрозаводчанин, не дожидаясь документа, пришел по нужному адресу записаться на прием к следователю, но такого сотрудника просто не существовало.

Пенсионер догадался, что был обманут. Но аферисты попытались припугнуть пожилого мужчину обвинением в краже, но пенсионер не поверил. После общения с жуликами мужчина лишился 2 918 000 рублей. Полиция завела уголовное дело. // фото «Петрозаводск говорит»