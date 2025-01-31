Пожарные воссоединили две семьи

Карельских спасателей попросили помочь попасть в квартиру, где остались дети. Сигнал о помощи поступил на пульт пожарно-спасательной службы Костомукши вечером 30 января.

Пожарные поставили лестницу, забрались в квартиру на третьем этаже и открыли двери родителям. Как выяснилось, мама пошла выносить мусор, а дверь захлопнулась, в квартире остались двое детей.

В Пряже пожарные тоже помогли семье воссоединиться. В квартире оказался закрыт четырехлетний малыш. Спасатели также забрались по лестнице в квартиру на третьем этаже. // фото unsplash.com