Жителя Питкяранты отправили в колонию за нападение с ножом на приятеля

В Карелии вынесли приговор 24-летнему жителю Питкяранты, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, использованного в качестве оружия. По информации прокуратуры республики, мужчину приговорили к четырем годам колонии строгого режима.

Преступление произошло в сентябре прошлого года. Находясь у себя дома, осужденный распивал алкоголь в компании знакомого.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин жилища ударил гостя ножом в живот, нанеся ему проникающее ранение. Пострадавший нуждался в длительном лечении.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы. // фото: pixabay.com