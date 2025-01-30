Вечером 30 января центр Петрозаводска внезапно погрузился во тьму, свет вырубился внезапно и по неизвестной пока причине.

Очевидцы рассказали, что по улице Карла Маркса промчались три пожарных машины. Светофоры отключились и не работают.

Без электричества остаются в том числе универмаг «Карелия» и расположенный в нем ресторан «Большой», а также здание МВД. Вероятно, произошла какая-то авария, подробности уточняются. // фото: Антонина Кябелева / «Петрозаводск говорит»