08 декабря 2021, 09:40
Прокуратура Петрозаводска выявила сайты, продающие липовые справки
Ограничен доступ к Интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию
Прокуратура Петрозаводска выявила в Интернете сайты, на которых предлагалось приобрести за определенную сумму медицинские справки, в том числе и об отсутствии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
По результатам проверки прокуратура направила в суд заявление о признании информации запрещенной к распространению и попросила ограничить доступ к ресурсам.
Требования надзорного органа удовлетворены судом в полном объеме. Фото pixabay.com/JoshuaWoroniecki