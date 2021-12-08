Прокуратура Петрозаводска выявила сайты, продающие липовые справки

Прокуратура Петрозаводска выявила в Интернете сайты, на которых предлагалось приобрести за определенную сумму медицинские справки, в том числе и об отсутствии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По результатам проверки прокуратура направила в суд заявление о признании информации запрещенной к распространению и попросила ограничить доступ к ресурсам.

Требования надзорного органа удовлетворены судом в полном объеме. Фото pixabay.com/JoshuaWoroniecki