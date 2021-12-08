08 декабря 2021, 09:30
Происшествия

25-летний водитель насмерть разбился на трассе «Кола» в Карелии

В Кондопожском районе столкнулись «Фольксваген Поло» и грузовик «Рено», один человек погиб

Авария со смертельным исходом произошла в Кондопожском районе на трассе «Кола» 7 декабря в 21:30. Участникам проишествия стали легковой автомобиль «Фольксваген Поло» и грузовик «Рено» с полуприцепом.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 25-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Молодой человек погиб на месте до приезда «скорой». ГИБДД проводит проверку. (фото Госавтоинспекция РК)

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
трасса Кола
Кондопожский район
ГИБДД
авария