25-летний водитель насмерть разбился на трассе «Кола» в Карелии

Авария со смертельным исходом произошла в Кондопожском районе на трассе «Кола» 7 декабря в 21:30. Участникам проишествия стали легковой автомобиль «Фольксваген Поло» и грузовик «Рено» с полуприцепом.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 25-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Молодой человек погиб на месте до приезда «скорой». ГИБДД проводит проверку. (фото Госавтоинспекция РК)