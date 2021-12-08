Юноша набил карманы женской косметикой и спокойно вышел из магазина

Представитель одного из магазинов карельской столицы заявил в полицию о краже. Из торговой точки пропали тушь, помада, женская косметика на общую сумму 2 700 рублей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Оперативники установили, что к краже причастен знакомый им подросток. Несовершеннолетний посетитель магазина уже был ранее судим.

Юноша рассказал, что взял товары с витрины, спрятал в куртку, и, не расплатившись, покинул торговую точку.

Похищенное петрозаводчанин сбыл, а деньги потратил. Полиция возбудила уголовное дело о краже. (фото pixabay.com, Bru-nO)