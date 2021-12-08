Автомобили не поделили перекресток Варкауса-Московская

Во вторник в 22:05 в Петрозаводске на пересечении набережной Варкауса и улицы Московской столкнулись два автомобиля. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний CityLink и Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, поворачивавший с Московской, не уступил машине, ехавшей по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения.

Напомним, на этом перекрестке со 2 декабря изменилась схема движения. Набережная Варкауса вновь стала главной дорогой.