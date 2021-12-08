Женщина пыталась уйти в новых ботинках из гипермаркета в Петрозаводске

В Петрозаводске женщина попыталась совершить кражу в одном из гипермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, 30-летняя горожанка в пять часов утра надела новые ботинки в торговом зале и попробовала пройти мимо кассы. Женщину задержали и передали следственно-оперативной группе.

В другом гипермаркете столицы республики примерно в это же время 38-летний петрозаводчанин попался на хищении бутылки крепкого алкоголя и упаковки яблок. А в Кеми пьяный посетитель сетевого магазина покушался на кондитерскую продукцию, но был задержан и передан участковому. Фото источника