08 декабря 2021, 08:44
Женщина пыталась уйти в новых ботинках из гипермаркета в Петрозаводске
Кража и два мелких хищения пресечены вневедомственной охраной Росгвардии в республике
В Петрозаводске женщина попыталась совершить кражу в одном из гипермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
По данным ведомства, 30-летняя горожанка в пять часов утра надела новые ботинки в торговом зале и попробовала пройти мимо кассы. Женщину задержали и передали следственно-оперативной группе.
В другом гипермаркете столицы республики примерно в это же время 38-летний петрозаводчанин попался на хищении бутылки крепкого алкоголя и упаковки яблок. А в Кеми пьяный посетитель сетевого магазина покушался на кондитерскую продукцию, но был задержан и передан участковому. Фото источника