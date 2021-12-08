Умерший житель Карелии заливал соседей снизу горячей водой

Вчера в 9 часов 50 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступил звонок с просьбой о помощи. В поселке Надвоицы необходимо было попасть в квартиру, в которой мужчина не открывает дверь и не отвечает на звонки, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда поселковые пожарные прибыли к месту вызова, было установлено, что мужчина горячей водой заливает своих соседей снизу. Но на стуки в дверь он никак не реагирует.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, которые в свою очередь обратились за помощь к спасателям. Используя шанцевый инструмент, пожарные вскрыли дверь квартиры. Худшие опасения подтвердились. Хозяин квартиры был мертв.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото pixabay.com/Skitterphoto