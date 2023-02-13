13 февраля 2023, 17:20
Общество

Прокуратура открыла горячую линию для жалоб на отопление

Жители Карелии могут обратиться по телефону или отправить письмо на электронную почту

Прокуратура Карелии открыла горячую линию по вопросам теплоснабжения.

В надзорном органе уточнили, что линию запустили для мониторинга законодательства и защиты прав граждан. Горячая линия будет работать на период отопительного сезона.

Жители Карелии могут звонить в рабочее время по номерам: 8(8142) 717-854, 717-857. Также обращение можно отправить на электронную почту: teplo@10.mailop.ru // фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
теплоснабжение
новости Карелии
горячая линия
прокуратура