Прокуратура открыла горячую линию для жалоб на отопление

Прокуратура Карелии открыла горячую линию по вопросам теплоснабжения.

В надзорном органе уточнили, что линию запустили для мониторинга законодательства и защиты прав граждан. Горячая линия будет работать на период отопительного сезона.

Жители Карелии могут звонить в рабочее время по номерам: 8(8142) 717-854, 717-857. Также обращение можно отправить на электронную почту: teplo@10.mailop.ru // фото «Петрозаводск говорит»