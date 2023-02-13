Массовые проверки водителей пройдут во вторник в Петрозаводске

Во вторник, 14 февраля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах. Дорожные инспекторы будут выявлять пьяных водителей.

Горожан просят не оставаться в стороне. Сообщить о людях, садящихся за руль в нетрезвом виде, можно в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД