Прокуратура начала проверку после ЧП на железной дороге в Карелии

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку инцидента, произошедшего вечером 13 декабря в Суоярви. Об этом сообщает пресс-служба Карельской транспортной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, вечером в воскресенье из-за находящегося на пути железнодорожного башмака произошел сход с рельсов колесной пары пустого грузового вагона. Вагон не опрокинулся, пути повреждены не были, задержек поездов не произошло. Люди также не пострадали, подчеркнули в надзорном ведомстве.

В результате проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и принято решение о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Напомним, аварию в Суоярви устраняли в течение пяти часов. Сотрудники МЧС завершили работы лишь к часу ночи. Фото rybnoe.net