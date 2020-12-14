14 декабря 2020, 11:31
Происшествия

Разыскивается мужчина, скрывающийся от органов дознания

Полиция просит помощи осведомленных граждан

Полиция Петрозаводска разыскивает Богданова Дмитрия Алексеевича 1993 года рождения, который скрывается от органов дознания, сообщает МВД Карелии.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать о нем по телефону 8-981-402-06-14. Конфиденциальность гарантируется.

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