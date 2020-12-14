14 декабря 2020, 11:31
Разыскивается мужчина, скрывающийся от органов дознания
Полиция просит помощи осведомленных граждан
Полиция Петрозаводска разыскивает Богданова Дмитрия Алексеевича 1993 года рождения, который скрывается от органов дознания, сообщает МВД Карелии.
Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать о нем по телефону 8-981-402-06-14. Конфиденциальность гарантируется.