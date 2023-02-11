Прокуратура контролирует проверку по факту пожара с двумя погибшими

В Сортавале прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара, повлекшего гибель людей.

Напомним, трагедия произошла в Хелюле вечером 9 февраля. В переулке Рабочем горел жилой дом. В результате погибли мужчина и женщина. Следователи назначили экспертизы для установления точной причины возгорания и гибели людей.

Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем в процессе курения. Также министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в телеграм-канале в качестве возможной причины гибели мужчины и пожилой женщины назвал отравление угарным газом. // фото СУ СК по РК