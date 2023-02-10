Юный гражданин Китая сбил мотоциклиста в Карелии

Молодой человек за рулем легкового автомобиля врезался а мотоциклиста в Карелии. Это случилось в одном из населенных пунктов на территории Олонецкого района, сообщили в объединенной пресс-службе судов РК.

Необычно в этом ДТП то, что нарушитель – гражданин Китая. Он 31 января двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество мотоциклисту, который ехал по главной.

Водитель мотоцикла пострадал, вред его здоровью квалифицировали потом как легкий. В отношении 21-летнего иностранца составили административный протокол. Он должен заплатить штраф в сумме трех тысяч рублей. // фото: pixabay.com