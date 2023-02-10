10 февраля 2023, 20:42
Опора уличного освещения в Петрозаводске очень опасно накренилась
Жителей карельской столицы попросили ходить по одной из улиц очень осторожно
Напротив подъезда одного из домов в Петрозаводске создалась угрожающая ситуация. Очень сильно накренился столб, передает ЕДДС.
Опора уличного освещения опасно покосилась на Краснофлотской улице, рядом с домом № 29 А. Речь идет о конструкции напротив седьмого подъезда, которая установлена на другой стороне проезжей части.
Людей призывают быть осторожными и внимательными. Какие меры приняли, чтобы исправить ситуацию, не сообщается. // фото: freepik.com