Россиянин незаконно пришел в Финляндию из Карелии на лыжах

Погранслужба Финляндии нашла на территории страны нелегального гостя. Это оказался россиянин, который шел на лыжах из Карелии, передает Yle.fi.

Мужчину задержали в финской приграничной зоне в Кайнуу 8 февраля. Он заявил, что ищет убежища. Погранслужба начала расследование незаконного пересечения границы.

При этом процедура предоставления убежища тоже запущена, ею занимается иммиграционная служба. Пограничники связались с российскими коллегами из Калевалы. // фото: pixabay.com