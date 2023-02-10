Девочка-подросток в Петрозаводске пропала без вести

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести девочку-подростка 2007 года рождения. Самира Расимовна Митрович исчезла 8 февраля, сообщили в МВД Карелии.

Она покинула социальное учреждение в микрорайоне Ключевая. Местонахождение воспитанницы неизвестно.

На вид ей 15 лет, у нее волосы до плеч темного цвета, рост около 160 сантиметров. Была одета в желто-черную толстовку, черный пуховик, серые брюки и красные кроссовки.

Всех, у кого есть сведения о ней, полиция просит сообщить по телефонам: 8 953 549 69 78, 8 953 534 25 72. // фото: МВД Карелии