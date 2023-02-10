Больше 4 млн рублей выманили у троих петрозаводчан за один день

Три обмана по многократно описанным схемам зафиксировали за день в Петрозаводске. От мошенников пострадали две пожилые женщины и молодой горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Так, 71-летней пенсионерке позвонили якобы из банка и сообщили о подозрительных операциях по счету. Женщину убедили «обезопасить» свои сбережения и взять деньги в кредит. В итоге она перевела аферистам больше 2 887 000 рублей.

Жертвой злоумышленников стал и 31-летний горожанин. Он тоже ответил на звонок с незнакомого номера и узнал об оформленном на его имя кредите. Дальше все было по схеме – мужчина взял кредит и перевел на «безопасный» счет 270 тысяч рублей.

Еще одну жительницу Петрозаводска обманули, воздействуя на ее материнские чувства. Дочь 67-летней женщины отлучилась, в это время ей позвонил «врач». Он сообщил, что родственница сбила человека. Ему срочно нужна операция. Если ее оплатят немедленно, дочь избежит проблем. Пенсионерка передала приехавшему курьеру миллион рублей. Вскоре ничего не подозревающая дочь вернулась. // фото: freepik.com