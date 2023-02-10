«Семейный подряд» на продажу наркотиков привел на скамью подсудимых

Проживающая в Петрозаводске семейная пара снабжала жаждущих земляков марихуаной. Преступную деятельность пресекли правоохранители, сообщили в МВД Карелии.

Наркотики 33-летний муж и 31-летняя жена хранили у себя дома и продавали потребителям.

В частности, в июне прошлого года мужчина нашел покупателя и назначил встречу. Потом женщина подошла в нужное место продала наркотик. В этот же день домой к наркоторговцам пришли полицейские.

Пару задержали, в квартире нашли и изъяли готовую к реализации партию марихуаны. Оба супруга ранее не были судимы, вин признали. Уголовное дело уже направили в суд. // фото: freepik.com