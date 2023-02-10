10 февраля 2023, 10:06
В МЧС сообщили о втором погибшем на пожаре в Северном Приладожье
Жилой дом полыхал в Карелии
Пожар в Хелюле в Сортавальском районе унес жизни двоих человек. Возгорание случилось вечером 9 февраля в жилом доме в переулке Рабочий.
Сигнал спасателям поступил в 20:56, ликвидировать возгорание удалось лишь к 23:20. В ликвидации серьезного пожара участвовали 13 человек.
По информации МЧС Карелии, на пожаре спасли двух человек.
Накануне в администрации Сортавалы сообщали о погибшей пожилой женщине. // фото паблика администрации Сортавалы