10 февраля 2023, 09:34
Молодой мужчина устроил переполох в гипермаркете в Петрозаводске
Росгвардейцы выезжали по тревоге в торговую точку в карельской столице
В среду днем на пульт вневедомственной охраны Петрозаводска поступил тревожный сигнал из охраняемого гипермаркета. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что один из покупателей совершил порчу продуктов в торговом зале. Затем он набил свои карманы фруктами и алкоголем и попытался выйти, не оплатив товар.
Нарушителем оказался 28-летний житель Пудожского района. Мужчина был задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото Росгвардии