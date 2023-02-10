Молодой мужчина устроил переполох в гипермаркете в Петрозаводске

В среду днем на пульт вневедомственной охраны Петрозаводска поступил тревожный сигнал из охраняемого гипермаркета. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из покупателей совершил порчу продуктов в торговом зале. Затем он набил свои карманы фруктами и алкоголем и попытался выйти, не оплатив товар.

Нарушителем оказался 28-летний житель Пудожского района. Мужчина был задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото Росгвардии