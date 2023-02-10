Пропавшую больше двух лет назад петрозаводчанку не могут найти

В Петрозаводске продолжается розыск Вероники Ильиной 1987 года рождения. Об этом сообщает паблик ПСО «Доброспас».

Молодую женщину в последний раз видели 19 июня 2020 года на бульваре Интернационалистов. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Всех, кто знает, где находится эта женщина, просят звонить по телефону +7-981-402-06-14 или 112. // Фото: unsplash.com, ПСО «Доброспас»