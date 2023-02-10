Пожарные помогли карельской пенсионерке вернуться домой

В четверг в 13 часов 29 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступил звонок с просьбой о помощи. Женщина-инвалид не могла попасть домой, так как у нее заклинил замок входной двери, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, аккуратно вскрыли дверь и запустили пенсионерку в квартиру.

Также вчера, но уже вечером, помощь пожарных потребовалась врачам скорой помощи из Петрозаводска. У пациента случился инсульт.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя носилки, транспортировали пострадавшего из квартиры до кареты скорой помощи. // Фото: freepik.com