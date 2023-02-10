Автомобиль сбил девочку в Петрозаводске

В четверг в Петрозаводске произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 13:11 на пешеходном переходе на пересечении улицы Машезерской и проспекта Александра Невского. На кадрах видно, как автомобиль пропустил одного пешехода, а затем наехал на ребенка, перебегавшего дорогу.

Участники ДТП не стали разбираться друг с другом - пострадавшая ушла, водитель уехал с места происшествия. // Фото: скриншот видео CityLink