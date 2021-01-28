Прокуратура Карелии предупредила о незаконности акций 31 января

Прокуратура Карелии предупредила жителей республики о последствиях участия в массовых публичных мероприятиях, запланированных в стране на 31 января. Призывы к участию в них широко распространяются в соцсетях.

Надзорный орган разъяснил, что в соответствии с законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» организатор публичного мероприятия может проводить агитацию среди граждан только после согласования с органом власти места и времени проведения мероприятия. Если организатор не подавал уведомлений о проведении публичного мероприятия, проводить его он не вправе.

Уведомлений о проведении мероприятий 31 января в уполномоченные органы власти не поступало.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, участие в нем, а также вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влекут за собой административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,

- отметили в прокуратуре.

В надзорном органе также напомнили, что неоднократное нарушение порядка организации и проведения митингов влечет за собой уголовное преследование.

Напомним, 23 января по всей стране прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Петрозаводске сторонники политика собрались на площади Кирова. Полиция задержала на мероприятии 23 человека.