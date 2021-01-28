Детские сады на улице Ленинградской и на Древлянке снова примут детей

Строительство новых садиков не единственная возможность покончить с очередями в детские сады. Город работает над тем, чтобы вернуть в систему дошкольного образования здания, которые использовались не по назначению или не использовались вовсе, как было с садиком на Древлянке-8.

В этом районе дошкольная организация очень востребованна. Учитывая, что здание 8 лет не функционировало, Администрация организует косметический ремонт и благоустройство прилегающей территории. В планах открыть этот садик в летний период.

В районе же улицы Ленинградской планируется запустить садик уже в марте. В здании проведены все необходимые ремонтные работы, исследования и получены положительные экспертизы. Здание безопасно и соответствует всем нормативам, что подтвердили экспертизы пожарного надзора и Роспотребнадзора. То есть все санитарные нормы и правила соблюдены. В планах уже в марте принимать детишек. Это более 200 детей. Смотрим видео.