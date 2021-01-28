28 января 2021, 16:40
Общество

Магазин в Петрозаводске накажут за несоблюдение антиковидных правил

Ежедневно в городе идут проверки объектов торговли и сферы услуг

В ходе очередного рейда по объектам торговли сотрудники мэрии Петрозаводска посетили некоторые магазины, расположенные на Древлянке и Перевалке, а также фитнес-центр на Кукковке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Инспекторы проверяли соблюдение персоналом масочного режима, социальной дистанции, наличие санитайзеров и защитных экранов. В одном из магазинов детской одежды были выявлены нарушения. В частности, продавцы не использовали средства индивидуальной защиты, в зоне обслуживания покупателей не было защитного экрана, средств для обработки рук, информационных табличек. По итогам проверки был составлен акт, бизнесмену грозит наказание.

В мэрии пообещали продолжить проверки и заверили, что контроль за соблюдением антиковидных мер проходит непрерывно. Фото администрации Петрозаводска

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Петрозаводск
рейд
коронавирус
ограничительные меры
магазин
масочный режим
новости петрозаводска
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Кукковка