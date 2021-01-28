Магазин в Петрозаводске накажут за несоблюдение антиковидных правил

В ходе очередного рейда по объектам торговли сотрудники мэрии Петрозаводска посетили некоторые магазины, расположенные на Древлянке и Перевалке, а также фитнес-центр на Кукковке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Инспекторы проверяли соблюдение персоналом масочного режима, социальной дистанции, наличие санитайзеров и защитных экранов. В одном из магазинов детской одежды были выявлены нарушения. В частности, продавцы не использовали средства индивидуальной защиты, в зоне обслуживания покупателей не было защитного экрана, средств для обработки рук, информационных табличек. По итогам проверки был составлен акт, бизнесмену грозит наказание.

В мэрии пообещали продолжить проверки и заверили, что контроль за соблюдением антиковидных мер проходит непрерывно. Фото администрации Петрозаводска