Дополнительные «Ласточки» пустят в праздники в Карелию

В праздничные дни февраля и марта в Карелию из Санкт-Петербурга пойдут дополнительные «Ласточки». Это сделано для удобства пассажиров, желающих посетить нашу республику, отмечает пресс-служба РЖД.

Пятивагонные составы в исполнении «Премиум» с улучшенной компоновкой мест будут выезжать из Северной столицы в 8:31 и прибывать в Рускеалу в 13:30. Из Рускеалы поезда отправятся в 19:20 и прибудут в Санкт-Петербург в 23:59. Рейсы запланированы на 21-23 февраля и 6-8 марта.

Также назначен дополнительный поезд «Рускеальский экспресс», курсирующий между Сортавалой и Рускеалой. Он будет ходить 21-22 февраля и 6-7 марта, отправляясь из Сортавалы в 13:35 и прибывая в Рускеалу в 14:45.

Приобрести билеты можно уже сейчас в железнодорожных кассах, на сайте РЖД и в приложении. Фото mk.ru