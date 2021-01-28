Новый мировой судья назначен в Петрозаводске

В Петрозаводске назначен новый мировой судья. Об этом сообщает официальный сайт городского суда.

Судьей судебного участка №8 стал Петр Фазылов. Он назначен на эту должность постановлением Законодательного собрания республики от 21 января. Срок полномочий Фазылова составит семь лет.

Судебный участок №8 охватывает микрорайон Кукковка. Сам мировой суд расположен на улице Ровио. Фото politeka.net