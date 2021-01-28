Суд постановил создать в Кондопожском районе похоронную спецслужбу

В Кондопожском районе суд обязал администрацию муниципального образования создать специализированную службу по вопросам похоронного дела, сообщает прокуратура Карелии.



Все началось с того, что в ходе проверки, прокуратурой Кондопожского района установлено, что на территории муниципального образования услуги по погребению оказывают на возмездной основе.

В то же время, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона «О погребении и похоронном деле» услуги погребения входят в гарантированный перечень услуг, оказываемых населению безвозмездно.

В связи с этим законодателем предусмотрено создание органом местного самоуправления в муниципальном образовании соответствующей специализированной службы, как гарантии предоставления лицам, взявшим на себя обязанность по погребению умершего, права выбора организации, осуществляющей услуги по погребению, независимо от наличия субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих услуги в сфере похоронного дела на возмездной основе.

Вопреки вышеприведенным требованиям закона, администрацией Кондопожского муниципального района специализированная служба по вопросам похоронного дела до настоящего времени не создана.

В результате, прокуратурой района было направлено в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию создать на территории района специализированную службу по вопросам похоронного дела.

Решением Кондопожского городского суда требования прокурора удовлетворены, однако, решение пока не вступило в законную силу.

Фото с сайта pravozakoniya.ru