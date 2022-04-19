Производитель чистящих и моющих средств Henkel уходит из России

Немецкая химико-промышленная компания, производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены, клеевых материалов Henkel заявила о прекращении своей деятельности в России. О решении компания сообщила на своем официальном сайте. Компания пообещала сохранить заработную плату 2500 российским сотрудникам.

«Ожидаемые финансовые последствия для компании в результате запланированного выхода с российского рынка в настоящее время не поддаются количественной оценке», - отметили в Henkel.

В марте компания остановила инвестиции, спонсорство и прекратила рекламные кампании в государственных СМИ.

Компании принадлежат марки Persil, Bref, Pril, Vernel, «Ласка», «Пемос» и «Пемолюкс», «Денни», Losk, Somat, E, Clin, Taft, Schwarzkopf, Shamtu, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие. Henkel работает в России с 1990 года. Первое совместное предприятие «Совхенк» было основано в Энгельсе. На данный момент у концерна девять предприятий в нашей стране. По данным «Фонтанки», в 2019 году в Ленинградской области был открыт завод Henkel по производству сухих строительных смесей, также концерн инвестировал в развитие химического завода в Тосно. (фото pixabay.com, ElenzaPhotograhy)