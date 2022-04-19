В российских школах с 1 сентября будут поднимать флаг и исполнять гимн

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что во всех школах с 1 сентября неделя будет начинаться исполнением российского гимна. Он заявил это в ходе первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!», передает ТАСС.

Также министр сказал, что в учебных заведениях будут поднимать флаг Российской Федерации.

- С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага,

- заявил Кравцов.

Он считает, что это будет способствовать формированию гражданственности и патриотизма у детей.

По словам министра, его ведомство планирует в этом и следующем годах оснастить государственной символикой все российские школы. // Фото: IGORN/Pixabay.com