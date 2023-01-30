Прохожего обварило кипятком на улице в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина обварился кипятком из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел в районе улицы Бассейной. Горожанин шел по улице, и его окатило кипящей водой из лопнувшей трубы.

Пострадавшего с ожогами доставили в НИИ скорой помощи. Его осмотрели врачи, после чего мужчина отказался от госпитализации и отправился лечиться домой. // Фото: unsplash.com