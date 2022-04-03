Прогноз погоды в Карелии: зима не отступает

В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. По информации республиканской ЦГМС, ночью местами будет небольшой снег, днем в большинстве районов — небольшой, на западе местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, южный слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12°С, местами до -18°C, днем -1, +4°C.

В Петрозаводске по прогнозу облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, южный слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным www.gismeteo.ru , в Костомукше в понедельник будет пасмурно, сильный снег. Температура воздуха от -2 днем до -15 ночью. В Медвежьегорске пасмурно, небольшой снег с дождем, температура от +1 до -16. В Олонце 4 апреля будет облачно, температура воздуха от +2 до -11.