18-летний житель Карелии получил срок за торговлю наркотиками

18-летний житель Сортавалы признан виновным в серьезном преступлении. Как сообщает Следком Карелии, молодого человека осудили за сбыт наркотиков в значительном размере.

Свою преступную деятельность подсудимый начал еще подростком. В 2021 году юноша, не достигший на тот момент 18 лет, незаконно сбыл на территории Сортавалы наркотическое средство в значительном размере. В ходе проведения следственных действий запрещенное вещество изъято из незаконного оборота.

28 марта Сортавальский суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.