Мошенники в Карелии вернулись к проверенной схеме

В Карелии у мошенников набирает популярность старая схема обмана граждан. Как сообщает МВД республики, потерпевшими становятся курьеры и работники такси.

Суть схемы проста: заказать такси или доставку из ресторана и попросить водителя по пути перечислить деньги на счёт. Так, жертвой обмана стал петрозаводский таксист. Ему поступила заявка, конечной точкой в маршруте значился аэропорт. Будущий пассажир связался с водителем и попросил зачислить ему 11 000 рублей на счёт, обещая вернуть сумму наличными при встрече. Когда мужчина выполнил просьбу, заказчик отменил поездку и выключил телефон.

Подобным образом пытались обмануть двух жителей Костомукши. Мошенники заказывали доставку из кафе и связывались с курьером. Курьеру говорили, что заказ оплатят наличными — пятитысячной купюрой; сдачу просили перевести заранее на номер счёта. Девушка-курьер перевела три тысячи рублей, а вот мужчина сразу же обратился в полицию.