Число заболевших коронавирусом в Карелии падает

За прошедшие сутки в Карелии выявлены 107 инфицированных коронавирусом. Как сообщил на своей странице министр здравоохранения Михаил Охлопков, более 80 процентов новых пациентов непривиты.

В ковидных стационарах получают лечение 384 пациента. 349 человек находятся в состоянии средней тяжести, еще 31 — в тяжёлом состоянии. Четыре человека находятся в ИТАР. От коронавируса за сутки умерли два человека.

Отметим, что число заболевших снижается после небольшого подъема. Так, 31 марта в регионе зарегистрировали более 150 заболевших, а ровно неделю назад число инфицированных не превышало шестидесяти.