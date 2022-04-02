В апреле вступают в силу некоторые изменения в законодательстве
Лотерейные билеты – по паспорту
С 7 апреля купить лотерейный билет или сделать ставку в букмекерской конторе невозможно будет детям и подросткам. Если у продавца лотереи возникнут сомнения относительно достижения покупателем 18-летнего возраста, необходимо будет предъявить паспорт. Впрочем, ответственность за нарушения для продавцов в законодательстве пока отсутствует.
А при покупке билетов с суммой выигрыша от 15 тысяч рублей любому участнику лотереи придётся предъявить удостоверяющий личность документ. Аналогичное правило распространяется и на получение выигранных денег.
При оформлении лотерейных билетов на электронных платформах игрок должен будет пройти процедуру упрощенной идентификации, которая заключается в предоставлении им своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, указание номера СНИЛС, ИНН или ОМС).
Новая разметка – новые штрафы
На дорожных перекрестках появится новая горизонтальная разметка в виде перекрещивающихся друг с другом желтых диагональных линий.
Выезжать на такой участок дороги будет запрещено, если впереди образовался затор, и выезд автомобиля на перекресток может создать препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.
Разметка будет применяться самостоятельно или совместно со знаком 1.35 «Участок перекрестка», в зоне действия которого предусматривается установка фото- и видеокамер для фиксации возможных правонарушений. За нарушение грозит штраф в 1 тысячу рублей. Новая разметка начнет появляться на дорогах с 28 апреля.
Ускоряется процедура регистрации компаний
Процедура регистрации организаций через МФЦ станет проще и займет меньше времени.
Теперь при подаче заявления через центр госуслуг документы о регистрации можно будет получить точно в такой же срок, как и при обращении в ФНС напрямую, то есть по истечении трех рабочих дней с момента принятия заявления.
Документы также могут быть направлены заявителю в электронном виде по указанному им адресу электронной почты. Новый порядок регистрации начнет действовать с 29 апреля.
Фейки под запретом
Новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о работе государственных органов Российской Федерации за рубежом, вступит в силу 5 апреля.
Сообщается, что речь идёт о работе посольств, прокуратуры, Росгвардии, МЧС, а также Следственного комитета. Предполагается, что в случае распространения фейков виновному может грозить штраф до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от одного года до трёх лет.
При этом если обвиняемое лицо занимает должность в госструктурах, то срок может быть увеличен от пяти до 10 лет. В случае если распространяемая информация привела к тяжким последствиям, то заключение может быть увеличено до 15 лет.
Деньги за детские путевки вернут
Граждане России, купившие с 1 апреля путёвки в детские лагеря, смогут получить обратно до 50% стоимости, при этом не более 20 тысяч за одну путёвку. Соответствующие поправки передал правительству президент России. Планируется, что начало отдыха по туристическому кешбэку можно будет осуществить уже в мае.
Будет упрощена система "Быстрые платежи"
С 1 апреля банки обязаны обеспечить возможность использования мобильного приложения для переводов денежных средств от физических лиц юрлицам и индивидуальным предпринимателям.
Изменения в ОСАГО
Коэффициент бонус-малус (КБМ) для всех владельцев транспортных средств будет пересчитан в связи с требованием Банка России о страховых тарифах. Отмечается, что для водителей, не допускающих аварии, он снизится, а для тех, кто попадает в ДТП, наоборот, вырастет.
В наиболее выгодном положении окажутся те, кто за предыдущие 10 лет ни разу не попал в аварию, им будет начислен коэффициент 0,46 вместо 0,5, что составит скидку в 54% вместо действующих 50%.
То есть при остальных равных условиях цена полиса ОСАГО для водителя, не попадавшего в аварии, будет меньше на 8%.
В то же время водители, причастные к ДТП, получат возросший коэффициент с 2,45 до 3,92, то есть стоимость полиса в среднем вырастет более чем наполовину. // Фото: ChiniGaray / Pixabay