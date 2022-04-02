В апреле вступают в силу некоторые изменения в законодательстве

Лотерейные билеты – по паспорту

С 7 апреля купить лотерейный билет или сделать ставку в букмекерской конторе невозможно будет детям и подросткам. Если у продавца лотереи возникнут сомнения относительно достижения покупателем 18-летнего возраста, необходимо будет предъявить паспорт. Впрочем, ответственность за нарушения для продавцов в законодательстве пока отсутствует.

А при покупке билетов с суммой выигрыша от 15 тысяч рублей любому участнику лотереи придётся предъявить удостоверяющий личность документ. Аналогичное правило распространяется и на получение выигранных денег.

При оформлении лотерейных билетов на электронных платформах игрок должен будет пройти процедуру упрощенной идентификации, которая заключается в предоставлении им своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, указание номера СНИЛС, ИНН или ОМС).

Новая разметка – новые штрафы

На дорожных перекрестках появится новая горизонтальная разметка в виде перекрещивающихся друг с другом желтых диагональных линий.

Выезжать на такой участок дороги будет запрещено, если впереди образовался затор, и выезд автомобиля на перекресток может создать препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

Разметка будет применяться самостоятельно или совместно со знаком 1.35 «Участок перекрестка», в зоне действия которого предусматривается установка фото- и видеокамер для фиксации возможных правонарушений. За нарушение грозит штраф в 1 тысячу рублей. Новая разметка начнет появляться на дорогах с 28 апреля.

Ускоряется процедура регистрации компаний

Процедура регистрации организаций через МФЦ станет проще и займет меньше времени.

Теперь при подаче заявления через центр госуслуг документы о регистрации можно будет получить точно в такой же срок, как и при обращении в ФНС напрямую, то есть по истечении трех рабочих дней с момента принятия заявления.

Документы также могут быть направлены заявителю в электронном виде по указанному им адресу электронной почты. Новый порядок регистрации начнет действовать с 29 апреля.

Фейки под запретом