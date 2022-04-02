Женщина хотела купить две тонны сахара, но ее обманули

Сахарная истерия в стране зашкаливает. Некоторые на этой почве теряют разум. Одна жительница Мордовии решила закупиться сахаром по-крупному — взять сразу две тонны. Об этом пишет издание «Секрет фирмы».

Женщина нашла соответствующее объявление в интернете и позвонила в продававшую сахарный песок организацию. Там ей предложили приобрести товар по цене в 45 рублей за килограмм.

Далее общение продолжилось в мессенджере.

«Неизвестный попросил написать личные данные покупателя для оформления договора, а также адрес выгрузки сахара. Далее неизвестный сообщил заявительнице, что она должна внести 100% предоплату и скинул счёт в размере 91 500 рублей с учётом доставки. Она оплатила требуемую сумму, однако в назначенное время заказ не пришел»,

— рассказали в полиции, которая сейчас ведет следствие по делу о мошенничестве.

Когда женщина стала требовать деньги назад, на ее сообщения и звонки просто перестали отвечать. Остается неизвестным, зачем женщине понадобилось столько сахара. Но понятно, что мошенники умело пользуются покупательским безумием. // Фото: Humusak / Pixabay