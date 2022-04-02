В моду возвращается байкерский стиль

Байкерский стиль возвращается в модные тренды, сообщает Lenta.ru со ссылкой на британский журнал i-D.

В тренде оказались не только куртки из кожи: мотивы мотокросса также прослеживались в оформлении платьев и аксессуаров таких модных домов, как Dior и Balmain. Кроме того, ранее изделия в подобном стиле были представлены люксовыми брендами Louis Vuitton, Celine, Alexander McQueen.

История байкерской куртки восходит к 1928 году, когда американская компания Schott NYC создала модель Perfecto, оформленную застежкой-молнией с открытым краем и кнопками в области воротника и пояса.

Этот предмет гардероба стал одним из атрибутов поп-культуры, после того как голливудский актер Марлон Брандо появился в нем в фильме «Дикий» 1953 года. Участники известных панк-рок-групп The Ramones и Sex Pistols также отдавали предпочтение кожаной куртке, превратив ее в символ контркультуры. Помимо этого, в 1980-х годах французский модельер Жан-Поль Готье включил кожаный жакет в свои коллекции, таким образом закрепив его в модной индустрии. // Фото: naeimasgary / Pixabay