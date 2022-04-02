В Карелии проходят проверки владельцев оружия

Сотрудниками Росгвардии совместно с сотрудниками МВД Карелии за прошедшую неделю проведено 568 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия и 61 патрон.

Росгвардейцы составили 8 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. // Фото: Mariakray / Pixabay