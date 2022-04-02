Умерла актриса Александра Яковлева
Актриса Александра Яковлева, сыгравшая в фильме "Экипаж", скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни, сообщил РИА Новости режиссер Лебедев.
"Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила",
— сказал он.
Актриса скончалась в Петербурге, где жила в последние годы. Ее похоронят на родине, в Калининграде.
Лебедев выразил глубокие соболезнования родным и близким Яковлевой, а ее саму назвал ярким, сильным и неординарным человеком, мощнейшей личностью.
Александра Яковлева родилась в 1957 году. Ее настоящая фамилия — Иванес, псевдоним она взяла по фамилии деда. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1993 году ушла из кино.
Наибольшую популярность ей принесли работы в картинах «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов». // Фото: goodhouse.ru